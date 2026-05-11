Gündem
Aracın önün kesip saldırdı! Kamyon şoförüne ağır ceza!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aracın önün kesip saldırdı! Kamyon şoförüne ağır ceza!

Kartal'da trafikte tartıştığı sürücüyü önce aracıyla takip edip, ardından saldıran kamyon şoförü T.T., polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

Trafikteki küçük bir tartışmanın hızla şiddete dönüşmesi, geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Tartıştığı sürücünün aracına saldıran şoförlere Emniyet Genel Müdürlüğü ve trafik ekipleri tarafından gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

180 BİN LİRA CEZA KESİLİYOR Karayolları Trafik Kanunu'na göre saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiili, 180 bin TL idari para cezası ile cezalandırılıyor. Bu ihlalde ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuluyor, araç 60 gün trafikten menediliyor ve 'psikoteknik' değerlendirme zorunluluğu getirilebiliyor. Olayın boyutuna göre Türk Ceza Kanunu kapsamında da ayrı suçlar oluşabiliyor.

TARTIŞMA GÖRÜNTÜLERİ EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ Bunlara bir örnek daha İstanbul'da yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sanal medyada paylaşılan Kartal'da trafikte yaşanan tartışma görüntülerinin üzerine çalışma başlattı.

180 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI Polis ekiplerince yakalanan kamyon şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten menedilirken sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu Öte yandan T.T., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

