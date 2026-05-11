Aracın önün kesip saldırdı! Kamyon şoförüne ağır ceza!

180 BİN LİRA CEZA KESİLİYOR Karayolları Trafik Kanunu'na göre saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek fiili, 180 bin TL idari para cezası ile cezalandırılıyor. Bu ihlalde ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuluyor, araç 60 gün trafikten menediliyor ve 'psikoteknik' değerlendirme zorunluluğu getirilebiliyor. Olayın boyutuna göre Türk Ceza Kanunu kapsamında da ayrı suçlar oluşabiliyor.