Muğla'da okul servisi devrildi!
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kaza sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.09 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesindeki Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Bahattin K., yönetimindeki 48 S 6586 plakalı minibüs, Karaçam Mahallesinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.
Sürücünün ve yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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