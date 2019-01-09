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Muğla'da okul servisi devrildi!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi. Kaza sırasında yaralanan olmadığı bildirildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
Muğla'da okul servisi devrildi!

Edinilen bilgiye göre; Beyobası Mahallesindeki Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Bahattin K., yönetimindeki 48 S 6586 plakalı minibüs, Karaçam Mahallesinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

Sürücünün ve yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:31
  1. Muğla
  2. Köyceğiz
  3. trafik kazası
  4. okul servisi

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