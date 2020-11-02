Muğla'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerindeki süpermarketlerden bebek maması ve kozmetik ürün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık olaylarının yaşandığı marketlerin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.S, S.D. ve B.G. olduğunu belirledi.
Polisleri görünce koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.