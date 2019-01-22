Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. İlk edinilen bilgilere göre bölge sakinlerinde can veya mal kalbı olmadığı belirlendi.22 Ocak 2019 Salı 23:46
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 65,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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