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Aktüel Muğla'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Muğla'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Otomobilden yaklaşık 45 dakikada ikna edilerek çıkarılan kadın daha sonra sağlık ekipleri ve basın mensuplarına saldırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:37:34 -
Muğla'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde dereye devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

M.A.Y. idaresindeki 34 PU 5317 plakalı otomobil Esenköy Mahallesi Karamersin mevkisinde dağlık alanda susuz dereye devrildi.

Kazada, M.A.Y. ile Ü.T. yaralandı. Yaralıların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ambulansa alındı.

Alkollü olduğu belirtilen Ü.T. ise ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık ikna çalışmasının ardından otomobilden çıkarıldı. Ekiplerin yardımıyla dereden çıkarılan Ü.T, sağlık ekiplerine ve basın mensuplarına saldırdı.

Güçlükle sakinleştirilen Ü.T. ile M.A.Y. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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