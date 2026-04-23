Muğla'da bir kadını bıçakladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kadının evinin bahçesinde bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kadının evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin Güler B.’nin eski erkek arkadaşı E.K. olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Güler B'nin Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelinin Güler B'nin hakkında önceki tarihlerde uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı E.K. olduğunu belirledi.
Suç aleti bıçakla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.
Güler B. dün, iş dönüşü Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki evine geldiği sırada bahçede bıçaklı saldırıya uğramış, göğüs ve kol bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.
Kadın, bölgeye gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatılmıştı.