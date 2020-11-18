  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da belediye başkanları geri dönmeyen yazlıkçılara nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yaptı
Aktüel

Muğla'da belediye başkanları geri dönmeyen yazlıkçılara nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:17:52 -
Muğla'da belediye başkanları geri dönmeyen yazlıkçılara nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve turistik ilçelerin belediye başkanları, hazırlanan video kliple yaşadıkları şehre dönmeyen vatandaşlardan nüfuslarını Muğla'ya aldırmalarını istedi.

Yaz sezonunun sona ermesine rağmen Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Menteşe ve Datça'da önceki yıllara oranla nüfus yoğunluğu sürüyor.

Bu kış döneminde nüfusu yaklaşık iki katına çıkan Muğla'da, belediye başkanları hazırladıkları kliple bölgede kalan vatandaşlardan daha iyi bir hizmet için nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yaptı.

Fethiye, Marmaris, Datça, Milas, Menteşe belediye başkanlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşmalarının yer aldığı klipte, yerleşik nüfusun dışında kış aylarını Muğla'da geçiren vatandaşlara nüfus kayıtlarını Muğla'ya aldırmalarını isteniyor.

Başkan Gürün, klipteki konuşmasında, şunları kaydetti:

"Sevgili hemşehrilerim. Muğla halkı olarak sizlerle birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız. Ailemize eklenen her bir vatandaşımızla sadece sayımız değil, fikirlerimiz, bakış açılarımız ve farklılıklarımız da zenginleşiyor. Eskiden yaz dönemlerinde artan geçici nüfusun yerini yerleşik nüfus alıyor. Yaşayan nüfusumuzun eğitim, kültür, sağlık, altyapı gibi merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanabilmesi için lütfen nüfus kayıtlarınızı Muğla'ya aldırarak Muğla'da kalalım, Muğlalı olalım."

İlçelerin tarihi, kültürel ve turistik alanlarının da gösterildiği klipte başkanların kısa görüşleri de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı
Gündem

Türkiye görüntüleri biraz önce paylaştı! İngiliz savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uçağı ve iki F-16 uçağının eğitim faaliyetlerine başla..
Arap ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi bu konuda destekliyoruz
Dünya

Arap ülkesinden dikkat çeken sözler: Türkiye'yi bu konuda destekliyoruz

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, Türkiye'nin Suriye politikasına ülke olarak destek verdiklerini söyledi.
Kontrol noktasında gördü! Rus gazetecinin dünyası başına yıkıldı
Gündem

Kontrol noktasında gördü! Rus gazetecinin dünyası başına yıkıldı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrini ziyaret eden, Ermeni yanlısı olarak bilinen Rus gazeteci, Azerbaycan kontrol noktasında dalgal..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay