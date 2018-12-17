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Muğla'da aç kalan yaban domuzları şehre indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
Muğla'da aç kalan yaban domuzları şehre indi

Marmaris'te aç kalan yaban domuzu sürüsü, şehir merkezine indi. Sürüyü fark eden bir kişi, çöp konteyneri çevresine sebze ve meyve bıraktı. Domuz sürüsü yiyecekleri yedikten sonra ormana döndü.

Marmaris'te yaşayan Kadriye Yeldan, şehir merkezine inen 15 domuzdan oluşan sürüyü fark etti. Çevredeki çöplerde yemek arayan sürünün aç olduğunu anlayan Yeldan, evinin karşısındaki çöp konteyneri çevresine sebze ve meyve bıraktı. Yiyecekleri fark eden sürüden 5 yaban domuzu, konteynerin yanına gelerek, bırakılan yiyeceklerle karnını doyurdu. Bir süre mahallede dolaşan yaban domuzu sürüsü, geldikleri yamaçtan ormana geri döndü.  O anları cep telefonuyla görüntüleyen Yeldan, sosyal medya hesabından paylaştı. Yeldan, "Kış geldi, yiyecek bulamıyorlar. Kışın çok göreceğiz" dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:05
  1. Muğla
  2. Marmaris
  3. Aç kalan yaban domuzları şehre indi
  4. Yaban domuzu

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