Muğla’da 21 yıl önce çalınan traktör Van’da bulundu! Torununa teslim edildi
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videoya göre Muğla’nın Yatağan ilçesinde 2005 yılında çalınan traktör Van’ın Edremit ilçesinde görev yapan Atlı Jandarma Timinin devriyesi sırasında bulundu. Traktör, sahibinin torununa teslim edildi.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videolu paylaşım şöyle: “2005 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesinden çalınan bir traktör, Van’ın Edremit ilçesinde görev yapan Atlı Jandarma Timimizin devriyesi sırasında şüphe üzerine yapılan kontrolle tespit edildi. Plaka sorgusunda plakanın başka bir araca ait olduğu belirlenirken, motor ve şasi numarasından yapılan incelemede traktörün 21 yıldır aranan çalıntı araç olduğu ortaya çıktı. Bulunan traktör, sahibinin torunu olan vatandaşımıza teslim edildi.”