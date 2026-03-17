Muğla’da 21 yıl önce çalınan traktör Van’da bulundu! Torununa teslim edildi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan videolu paylaşım şöyle: “2005 yılında Muğla’nın Yatağan ilçesinden çalınan bir traktör, Van’ın Edremit ilçesinde görev yapan Atlı Jandarma Timimizin devriyesi sırasında şüphe üzerine yapılan kontrolle tespit edildi. Plaka sorgusunda plakanın başka bir araca ait olduğu belirlenirken, motor ve şasi numarasından yapılan incelemede traktörün 21 yıldır aranan çalıntı araç olduğu ortaya çıktı. Bulunan traktör, sahibinin torunu olan vatandaşımıza teslim edildi.”