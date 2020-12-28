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Aktüel Muğla ve Aydın'da bu yıl çıkan yangınlarda 813 hektar ormanlık alan zarar gördü
Aktüel

Muğla ve Aydın'da bu yıl çıkan yangınlarda 813 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:21:55 -
Muğla ve Aydın'da bu yıl çıkan yangınlarda 813 hektar ormanlık alan zarar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, sorumluluk bölgeleri Muğla ve Aydın'da bu yıl çıkan 328 yangında 813 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla ve Aydın'ın orman yangınları bakımından hassas bölgeler olduğunu belirtti.

Bu iki ilde her yıl insan, iklim ve doğa kaynaklı çok sayıda orman yangını çıktığına işaret eden Yaprak, yanan alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Son yıllarda bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınlarının yaşandığına dikkati çeken Yaprak, "2020'de 328 orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 260'ı Muğla'da 68'i Aydın'da çıktı. Yangınlarda Muğla'da 479, Aydın'da ise 334 hektar orman alanı zarar gördü. Bu yangınların 90'ı kış ve bahar aylarında yaşandı. Kış aylarında olmamıza rağmen özellikle havaların yağışsız ve kurak geçtiği dönemlerde vatandaşlarımız orman yangınlarına karşı dikkatli olsunlar." diye konuştu.

Yaprak, bu yıl orman yangınının en çok ağustos ve eylülde çıktığını kaydetti.

Yangınlarla mücadelede kara ve hava gücünün önemli olduğunu vurgulayan Yaprak, "Bölgemizdeki orman yangınlarıyla mücadelemizde 105 arazöz, 33 su tankeri, 53 ilk müdahale aracı, 12 dozer, 13 grayder ve 953 yangın söndürme işçisi kara gücünü, 5 yangın söndürme amaçlı ve 1 genel maksatlı olmak üzere 6 helikopter de hava gücünü oluşturuyor." dedi.

Yaprak, bu yıl ilk kez kullanılan 15 ton su atma kapasiteli yangın söndürme helikopterinin mücadeleye büyük katkı sağladığını ifade etti.

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