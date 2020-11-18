Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ilçesi ile Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

