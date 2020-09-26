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Aktüel Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı
Aktüel

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 18:16:22 -
Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi törenle açıldı.

Türkiye'de, 2019'da kurulanlar içerisinde yer alan atölye ve yeni kurulan 18 atölyenin açılışı, canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Muğla'daki atölyenin kurdelesini, Vali Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Bayramer ve öğrenciler birlikte kesti.

Açılışın ardından Tavlı ve beraberindekiler, teknoloji atölyesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Oluşturulan teknoloji atölyesinde, il genelinden 145 öğrenciye tasarım, üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim veriliyor.

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