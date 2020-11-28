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Aktüel Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
Aktüel

Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:04:48 -
Muğla merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden H.D. ve A.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yüksek faizle borç verip zorla tahsil eden şüphelilerle ilgili çalışma kapsamında Muğla, İstanbul ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere 24 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 9 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada borç senetleri, başkasına ait tapu, borçluların bilgilerinin yazılı olduğu ajanda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve döviz ele geçirilmişti.

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