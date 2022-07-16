Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü kalorifer yakıtı satın alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlara 2022/2023 eğitim öğretim yılı kalorifer yakıtı alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

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