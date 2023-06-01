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Aktüel Muğla açıklarında balina sürprizi
Aktüel

Muğla açıklarında balina sürprizi

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:02:00 -
Muğla açıklarında balina sürprizi

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında denizde balina sürprizi yaşandı. O anlar kameraya yansırken vatandaşların şaşkınlığı dikkat çekti.

Marmaris'te Amos Antik Kenti açıklarında 10-12 metre uzunluğunda Kaşalot cinsi olduğu tahmin edilen balina vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Küçük bir gezi teknesinde seyreden vatandaşlar aniden su yüzüne çıkan balina ile şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlk şaşkınlığını atlatan vatandaşlar bu anı cep telefonları ile kaydetti. Tek başına yüzdüğü görülen balina zaman zaman su püskürterek gözlerden uzaklaştı.

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