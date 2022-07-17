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Ekonomi MUDAŞ 1008 m2 açık ve kapalı alanlı kafe restoran - pastaneyi 5 yıllığına kiralayacak
Ekonomi

MUDAŞ 1008 m2 açık ve kapalı alanlı kafe restoran - pastaneyi 5 yıllığına kiralayacak

MUDAŞ Sağlık Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre 1008 m2 açık ve kapalı alanlı kafe restoran - pastaneyi 5 yıllığına kiralayacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 14:21:00 -
MUDAŞ 1008 m2 açık ve kapalı alanlı kafe restoran - pastaneyi 5 yıllığına kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilandaki tabloda tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti MUDAŞ Sağlık Eğitim Turizm  Gıda San. ve Tic. A.Ş. (MUDAŞ Sağlık Eğitim Turizm  Gıda San. ve Tic. A.Ş., Mudanya Belediyesi iştirakidir.)  ait taşınmaz Açık Teklif usulü ile 5(beş) yıllığına kiralanmak üzere 25.07.2022 Pazartesi günü saat 15.00 de ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye iştirak edecek katılımcıların ihale şartnamesinin 5.1 maddesinde belirtilen mali ve ekonomik kriteri sağlaması gerekmektedir.      

İhaleye katılacak katılımcılardan istenen belgeler ilandaki tabloda belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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