Mudanya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Işıklı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
Helikopterle de destek sağlanan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, devriye ekipler bölgeye yakın olduğu için alevlere anında müdahale edildiğini söyledi.
Yangının tamamen kontrol altında olduğunu belirten Akın, "Havadan helikopterle soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle tamamen sönmüş olacaktır." dedi.