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Kadın - Aile Mücver nasıl yapılır? Tam ölçülü mücver tarifi
Kadın - Aile

Mücver nasıl yapılır? Tam ölçülü mücver tarifi

Mücver tarifi | Leziz mücverler hazırlamak isteyenler “Mücver nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mücver nasıl yapılır? Kolay mücver tarifi | Denenmiş mücver tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:17:00 -
Mücver nasıl yapılır? Tam ölçülü mücver tarifi

Kahvaltıya, akşam yemeğine dilediğiniz öğün için hazırlayabileceğiniz leziz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, mücver tarifi…

Tam ölçülü mücver tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet kabak
  • 2 adet yumurta
  • 1 adet havuç
  • 1 demet taze soğan
  • 1 demet dereotu
  • 3 kahve fincanı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Karabiber

Mücver nasıl yapılır?

Öncelikle kabakları yıkayın ve ardından rendeleyin.

Kabakların suyunu elinizle iyice sıkın.

Ardından havuçları rendeleyin.

Dereotu ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.

Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alın ve iyice karıştırın.

Bir tavaya sıvı yağ alıp kızdırın.

Bir yemek kaşığı yardımıyla karışımdan alıp tavaya bırakın.

Mücverin iki tarafını da güzelce pişirin.

Afiyet olsun.

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