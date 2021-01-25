Mücbir sebep nedir, ne anlama gelir?

Mücbir sebep, günlük yaşamımızda sık sık duymaya başladığımız kelimeler arasında yer alıyor. Mücbir sebep kelimesinin anlamı ve kelimenin kökeni merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle salgın sürecinde sık sık duyduğumuz mücbir sebep dilimize Arapçadan geçmiştir.

Hukukun temel kavramlarından birisi olan mücbir sebep, hukukun bütün dallarında uygulaması görülmek anlamlarını taşımaktadır. Önceden öngörülemeyen ve öngörülse dahi alınabilecek her türlü tedbire rağmen meydana gelmesi engellenemeyen bir durum olarak tanımlanır.

Hukukta mücbir sebep ne demek?

Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel olabilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları bütününe işaret etmektedir.

Mücbir sebep halinde, kişi ile meydana gelen sonuç arasındaki nedensellik bağının kalktığından, oluşan sonuca mücbir sebep oluşturan olayın yol açtığından ve iradesi dışında meydana gelen sonuç sebebiyle kişiye yüklenebilecek hiçbir kusurun bulunmadığından bahsedilir.

TDK’da mücbir sebep ne demek?

Mücbir sebep kelimesi, dilimizde sık sık kullanılan kelimelerden birisi olmuştur. TDK’ya göre mücbir sebep kelimesinin tanımı şu şekilde verilmiştir; Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylar gerçekleşmesi anlamına gelir.