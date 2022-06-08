Mücahit Birinci’den Biden örneği

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, dünya çapındaki ekonomik krizi sosyal medya hesabı üzerinden verdiği ABD Başkanı Joe Biden örneği ile anlattı.

Birinci yaptığı paylaşımda, “Biden'a ABD'deki akaryakıt fiyatlarındaki astronomik artış soruldu, o da elimde sihirli değnek yok dedi, dünyanın içinden geçtiği durumla ilgili bir husus diye ekledi. Global manada çok ciddi bir arz-talep ve tedarik dengesizlikleri yaşanıyor” dedi.