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Gündem Mücahid Ebu Ubeyde müjdeyi verdi!
Gündem

Mücahid Ebu Ubeyde müjdeyi verdi!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 22:16:00 - 2023-12-28 22:39:28
Mücahid Ebu Ubeyde müjdeyi verdi!

Kassam Tugayları Sözcüsü mücahid Ebu Ubeyde, bölgedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"En büyük selamı, 83 gündür süren savaşa direnen Gazze halkından başkası hak etmiyor" diyen Ebu Ubeyde, şu dikkat çeken tespitini aktardı: Gazze, insan hakları kılıcını taşıyan tüm yalancıları ortaya çıkardı.

Dünya kamuoyuna tokat gibi sözlerle seslenen Ebu Ubeyde, "Dünya ikiye ayrıldı; bir taraf katliamı izliyor, diğer taraf katliama doğrudan katılıyor." dedi.

"Gazze halkı başı dik ve onurlu mücadelesini sürdürüyor." yorumu yapan Ebu Ubeyde, direnişe ilişkin son durumu da şöyle özetledi:

Toplam 825 işgal aracını tamamen veya kısmen imha ettik. El Aksa Tufanı, işgalcileri yok olma devresine soktu. Düşman askerlerini hedef aldığımız birçok görüntü yayınladık ve devam edeceğiz. Bunlar buz dağının görünen kısmı.

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