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Muammer Yıldırım asker oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım asker oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 12:44
Muammer Yıldırım asker oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’da forma giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım asker oldu.


Spor Toto Süper Ligde 2018-2019 sezonunun ardından birçok futbolcu gibi Sarı-Kırmızılı formayı giyen kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım bedelli olarak askerliğine devam ediyor.


İstanbul Hasdal Kışlasında vatanı görevini yerine getiren Muammer Zülfikar Yıldırım sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Askeri üniformayı giyen ve eğitime devam eden Muammer Yıldırım, 14 gün sonra tezkeresini alarak vatanı görevini tamamlamış olacak.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:44
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