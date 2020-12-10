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Otomotiv MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?
Otomotiv

MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?

MTV ödeme tarihleri, araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi senede iki taksitte ödenebiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi için geri sayım başladı. MTV oranları, yeni yılda belirlenecek. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenmeye başlanacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:37:00 -
MTV ödeme tarihleri! Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için geri sayım devam ediyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre ödenen MTV vergisi, sadece kara taşıtları otomobil ve motosiklet için değil uçak helikopter ve motorlu deniz taşıtları içinde verilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. 2021 yılı ödemeleri için geri sayım devam ediyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri Ocak ve temmuz aylarında yapılıyor. İlk taksit ödemeleri 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında alınacak. İkinci taksitler ise 1-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ödemeler GİB'in internet şubesinden yapılabiliyor.

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