MSÜ 2022 sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM!

2022 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ise 27 Mart’ta yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak. Geç başvurular 22 Şubat’ta alınacak.

2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Daha önceki sınavlar baz alındığında 2022 MSÜ giriş belgelerinin, sınavdan ortalama 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

MSÜ giriş belgesi sorgulaması nasıl yapılacak?

ÖSYM başkanlığınca yapılacak olan 2022 MSÜ başvuruları şubat ayında tamamlandı. Harp Okulları, ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek için binlerce adayın katılım sağlayacağı 2022 MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak. ÖSYM tarafından sınav öncesinde MSÜ giriş belgeleri https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak. Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları sorunlu olacak.