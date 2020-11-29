MSB'den tüyleri diken diken eden paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından tüyleri diken diken eden videolu bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda Türk milletinin istikbali için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonel faaliyetlerine yer verildi.