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Aktüel MSB'den tüyleri diken diken eden paylaşım
Aktüel

MSB'den tüyleri diken diken eden paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:27:00 -

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından tüyleri diken diken eden videolu bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Türk milletinin istikbali için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonel faaliyetlerine yer verildi.

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