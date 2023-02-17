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Aktüel MSB'den duygulandıran paylaşım: O baş koyduğun omuz devlettir millettir
Aktüel

MSB'den duygulandıran paylaşım: O baş koyduğun omuz devlettir millettir

Milli Savunma Bakanlığı, depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir" notu ile paylaştı. Duygulandıran paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 23:14:00 - 2023-02-17 23:14:57

Deprem bölgesindeki minik bir kız çocuğu, yere çökmüş Mehmetçiğin omzuna yattı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde minik bir kız çocuğunun, yere çökmüş askerin omzuna yattığı anlar yer aldı. Mehmetçik ile minik çocuğun görüntüleri duygusal anlara neden oldu.

Askerler afet bölgesinde görevlendirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı. MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.

"O baş koyduğun omuz devlettir millettir"

MSB tarafından, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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