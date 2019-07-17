MSB'den çok sert açıklama! Milli Savunma Bakanlığı, Erbil'de bir Türk diplomatın şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili olarak kınama mesajı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Erbil'deki konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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