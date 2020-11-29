  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: "Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı."
Aktüel

MSB: "Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı."

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:47:03 -
MSB: "Son bir ayda yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 35'i FETÖ mensubu 6 bin 863 kişi yakalandı."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu
Medya

CNN Türk'te 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu

CNN Türk ekranlarında yayınlanan "CNN TÜRK Masası" programında, Türkiye'nin Katar'a hisse vermesini değerlendiren Metin Özkan, "ABD Katar, B..
Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor
Siyaset

Belediyedeki milyonluk vurgun ortaya çıktı! AK Parti harekete geçiyor

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde hayali ilahe ile yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK..
CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'
Gündem

CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında yaptığı skandal açıklamaya Mustafa Kul sahip çıkınca Gazeteci-Yazar Dr. Tacedd..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay