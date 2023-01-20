MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Tel Rıfat’tan roketli saldırı gerçekleştirildi, 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirildiğini belirterek, terör hedeflerine yönelik atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!” denildi.