  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Geliyor gelmekte olan doğalgaz! Bir gemi daha filoya dahil oldu

Türkiye ve Yunanistan savaşırsa kim kazanır? ABD açık açık duyurdu

İşte dünyanın en değerli markası! Ne Google ne Apple ne Mercedes ne de Tesla... Zirvede o var

6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! O radyocuya gayri ahlaki...

Son dakika... SGK açıkladı: EYT'lilerin aylık hesaplamalarında değişiklik olacak mı?

İran'dan üstü kapalı Türkiye hamlesi! Türk düşmanı o ülke ile kardeş oldular

Marmara depreminde gözlerini kaybetmişti! Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetti

Erdoğan açık açık uyardı: Yanlış yaparsan...

Alın size eski Türkiye! Okan Bayülgen döküldü, solcular rezil oldu

Türkiye'nin en büyüğü! Erdoğan'dan İstanbul'a dev eser
Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Tel Rıfat’tan roketli saldırı gerçekleştirildi, 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:53:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirildiğini belirterek, terör hedeflerine yönelik atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu. Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23