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Aktüel MSB duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!
Aktüel

MSB duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 18:36:00 -
MSB duyurdu... Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

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