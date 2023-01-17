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Gündem MSB duyurdu! Hudut hattında ele geçirildi
Gündem

MSB duyurdu! Hudut hattında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde bin 36 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 18:42:00 - 2023-01-17 19:02:41
MSB duyurdu! Hudut hattında ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne hudut hattında bin 36 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Edirne hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi” denildi.

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