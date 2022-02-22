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Gündem MSB duyurdu: Hudut birlikleri tarafından yakalandı!
Gündem

MSB duyurdu: Hudut birlikleri tarafından yakalandı!

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 11:53:00 -
MSB duyurdu: Hudut birlikleri tarafından yakalandı!

Milli Savuna Bakanlığı (MSB), "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklamasında bulundu.

2 FETÖ şüphelisi de tutuklandı

Dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.A ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelilerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

 

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