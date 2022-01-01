  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB duyurdu: Görevi Fransa'ya devrettik
Gündem

MSB duyurdu: Görevi Fransa'ya devrettik

Milli Savunma Bakanlığı, “NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı” görevini yürüten 3’üncü Kolordu Komutanlığı ve “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın görevlerini Fransa’ya devrettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 23:40:00 -
MSB duyurdu: Görevi Fransa'ya devrettik

Milli Savunma Bakanlığı, “NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti” görevini Fransa'ya devretti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ocak 2021’den bu yana NATO’nun ‘NATO Mukabele Kuvveti Kara Unsur Komutanlığı’ görevini yürüten 3’üncü Kolordu (HRF) K.lığımız ile ‘NATO Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvveti’ olarak görev yapan 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız bugün görevi Fransa’ya devretti. Görevlerini başarıyla yerine getiren her iki Komutanlığımızı ve görevli personelimizi kutluyoruz”.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay