MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" paylaşımında bulunarak, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.