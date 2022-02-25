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Gündem MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Gündem

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 11:24:00 -
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!" paylaşımında bulunarak, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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