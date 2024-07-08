MSB duyurdu: 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 adet Doçka mühimmatı ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2.300 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.
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