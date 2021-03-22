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Aktüel MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:27:00 -
MSB duyurdu: 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilis'e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist daha Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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Yorumlar

Tr.

Usta gir Suriyeye artık bitsin bu ızdırap Şamda...
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GEBERSİNLER.
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