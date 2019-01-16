MSB astsubay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TSK bünyesine yapılacak olan astsubay alımı için ön başvuru sonuçları beklenmeye devam ediliyor. 22 Kasım tarihinde son başvuruları gerçekleşen MSB astsubay alımı için ön başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki MSB astsubay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?16 Ocak 2019 Çarşamba 15:39
TSK bünyesine yapılacak olan astsubay alımı için ön başvuru sonuçları beklenmeye devam ediliyor. 22 Kasım tarihinde son başvuruları gerçekleşen MSB astsubay alımı için ön başvuru sonuçları, kurumun internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki MSB astsubay başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB Astsubay ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başvuruları 22 Kasım tarihinde sona eren Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı ön başvuru sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
Sonuçlarla ilgili herhangi bir gelişme olması halinde haberimize eklenecektir.
Sınavda neler sorulacak?
Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.
YORUM YAZ