  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: Ansızın vurmaya devam! 2’si Irak, 11’i Suriye’de 13 terörist daha etkisiz
Aktüel

MSB: Ansızın vurmaya devam! 2’si Irak, 11’i Suriye’de 13 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde de terör temizliğine devam eden Mehmetçiğin dün 2’si Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 11’i ise Suriye’deki Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:44:00 -
MSB: Ansızın vurmaya devam! 2’si Irak, 11’i Suriye’de 13 terörist daha etkisiz

“Ansızın vurmaya devam” ve “Geçit vermeyeceğiz” cümlelerinin kullanıldığı Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından yine önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ise Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz imha edildi” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay