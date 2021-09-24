MSB: Ansızın vurmaya devam! 2’si Irak, 11’i Suriye’de 13 terörist daha etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde de terör temizliğine devam eden Mehmetçiğin dün 2’si Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 11’i ise Suriye’deki Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
“Ansızın vurmaya devam” ve “Geçit vermeyeceğiz” cümlelerinin kullanıldığı Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından yine önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist ise Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz imha edildi” denildi.