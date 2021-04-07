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Gündem MSB açıkladı! Bursa'da bir asker koronavirüse yenik düştü
Gündem

MSB açıkladı! Bursa'da bir asker koronavirüse yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 00:40:00 -
MSB açıkladı! Bursa'da bir asker koronavirüse yenik düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Asker hastanede vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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