MSB açıkladı! Bursa'da bir asker koronavirüse yenik düştü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Asker hastanede vefat etti
Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.