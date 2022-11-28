MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada ağır yaralanan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğunu duyurdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Halil İbrahim Yiğit’in şehit olduğu öğrenildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman silah arkadaşımız, 28 Kasım 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'daki evi Türk bayrağıyla donatıldı

Şehidin İstanbul'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi’ndeki evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit haberini alan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu taziye için şehidin evine geldi.

Temmuz ayında düğünü olacaktı

Şehidin nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğününün olacağı öğrenildi. Şehidin naaşı çarşamba günü düzenlenecek törenle Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.