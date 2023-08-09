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Gündem MSB acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-09 20:01:00 -
MSB acı haberi duyurdu! 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz”

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