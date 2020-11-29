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Aktüel MSB: "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."
Aktüel

MSB: "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:43:17 -
MSB: "15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."
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