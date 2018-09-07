MS hastasının piknik yapma hayali gerçek oldu

Ordu'da 13 yıl önce Multipl Skleroz (MS) teşhisi konulan Uysal Sessiz'in yaylada piknik yapma hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Kumru ilçesinde hastalığı nedeniyle tedavi gören ve yatağa bağımlı yaşayan 41 yaşındaki Uysal Sessiz, kendisini evinde ziyaret eden Kaymakam Deniz Kılınç'a yaylada piknik yapma isteğini iletti.

Bunun üzerine harekete geçen Kaymakam Kılınç, Kaymakamlık ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Hayal Et" projesi kapsamında Sessiz'in hayalini gerçekleştirildi.

Evde sağlık ekibi olarak görev yapan Uzman Dr. Öznur Sargın ve hemşire Serpil Koç, 112 acil servis ambulansıyla Sessiz'i evinden alarak, Ericek Yaylası'na getirdi. Burada Uysal Sessiz'e ekipler tarafından pasta ve çay ikramında bulunuldu.

Kaymakam Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde hem hastanın hem de kendilerinin mutlu olduğunu belirterek, "Biz de bu günümüze çok şükrediyoruz. Allah'a hamdolsun. Belki şu anda bizden daha zor durumda olan insanlar var. Bu hayat gelip geçici, dünya fani. Hepimizin başına farklı farklı işler gelebilir. Önemli olan doğru düzgün bir insan olabilmek." dedi.

Uysal Sessiz de hayalinin gerçekleşmesine vesile olan Kaymakam Kılınç ve diğer yetkililere teşekkür etti.