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Aktüel Mozambik'teki tarih araştırmalarına TİKA'dan destek
Aktüel

Mozambik'teki tarih araştırmalarına TİKA'dan destek

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:46:58 -
Mozambik'teki tarih araştırmalarına TİKA'dan destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik’te bulunan Maputo Kalesi bünyesindeki "Yorum ve Kaynak Merkezi"ni donatarak bilişim altyapısını güçlendirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, başkent Maputo’da bulunan, Eduardo Mondlane Üniversitesi bünyesinde müze ile Yorum ve Kaynak Merkezi olarak kullanılan kalede ayrıca Mozambik tarihini tanıtım araştırmalarının da yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mozambik tarihinin tanıtılması çalışmalarına destek için TİKA tarafından geliştirilen projeyle merkezin donatıldığı ve bilişim altyapısının güçlendirildiği kaydedildi.

Eduardo Mondlane Üniversitesi Kültür İşleri Daire Başkanı Alda Costa, merkezin yeni halinin açılışında yaptığı konuşmada, projenin Mozambik'in kolonyal dönem ve öncesine yönelik araştırmalara destek sağlayacağını söyledi.

Costa, "2018 yılında Türk ve Mozambikli gönüllülerin çektiği fotoğrafların sergilenmesi ile başlayan iş birliğinin buralara geldiğini görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

TİKA Program Koordinatörü Ömer Faruk Mergen de tarih bilincinin gelişmesinin Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dost ülkelerimizde bu alandaki çalışmaları desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Eduardo Mondlane Üniversitesi ile TİKA arasında ayrıca arşiv yönetimi alanında ortak çalışmaların yapılması planlanıyor.

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