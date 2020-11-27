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Aktüel Mozambik'te yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi öldü
Aktüel

Mozambik'te yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 10:41:52 -
Mozambik'te yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Mozambik'te yıldırım düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin orta kesimindeki Manica Bölgesi'nin Valisi Francisca Tomas, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok ev ve tarım arazisinin hasar gördüğünü açıkladı.

Tomas, yıldırım çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Birçok ağacın yıldırım ve fırtına nedeniyle devrildiği bilgisini paylaşan Tomas, bazı yolların da kapandığını belirtti.

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