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Moussa Sow'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye dön çağrısı üzerine...

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Moussa Sow sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 02:28
Moussa Sow'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye dön çağrısı üzerine...

Bir taraftarın sosyal medya üzerinden Sow'a Fenerbahçe'ye dön çağrısı yazması üzerine Moussa Sow'un da bu paylaşımı Retwet yapması Fenerbahçe taraftarlarını heyacanlandırdı.

Moussa Sow son olarak Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Moussa Sow'un Al Ahli kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 02:28
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  3. Moussa Sow
  4. Fenerbahçe Taraftarları
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