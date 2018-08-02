Moussa Sow'dan flaş paylaşım! Fenerbahçe'ye dön çağrısı üzerine...

Bir taraftarın sosyal medya üzerinden Sow'a Fenerbahçe'ye dön çağrısı yazması üzerine Moussa Sow'un da bu paylaşımı Retwet yapması Fenerbahçe taraftarlarını heyacanlandırdı.

Moussa Sow son olarak Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Moussa Sow'un Al Ahli kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.