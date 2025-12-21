Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde sokak üzerinden caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ve yolcusu motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. Tehlikeye davetiye çıkaran anlarda motosiklet yolcusu ise o anları cep telefonu ile kayda alarak hiçbir şey yokmuşçasına yolculuğuna devam etti. O anlar seyir halindeki bir otomobilin kamerası ile görüntülendi.