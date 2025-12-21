  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD askerleri öldürülmüştü... Suriye'den açıklama: Devam edeceğiz

'Yolsuzluk rüşvet' deyince 'adalet' akıllarına geliyor!

CHP’li Burcu Köksal’da yılbaşında partileyecek: Yerli ve milliliği sözde kaldı

Sadettin Saran’a akıl almaz destek! Soruşturma uyuşturucu, tezahürat 'dik dur eğilme'

Bakan Yumaklı’dan 81 ilde gıda seferberliği: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir!

Ayakkabı markası Golden Goose çoğunluk hisselerini Çili HSG’ye sattı! Yatırım şirketi satın aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok büyük bir gurur anına şahitlik ediyoruz

Palandöken: "2026 yılına herkes borçsuz girmek istiyor" Yapılandırma çağrısı

Şehit kanıyla sulanan bu vatanın çocukları böyle olamaz! Çürümüş zihinlerden İslam’a edepsiz saldırı

İsrail yine sözünde durmadı, ateşkesi kanla deldi! Gazze’de helikopter ve topçu sesleri susmuyor.
Yerel Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı
Yerel

Motosikletle ön kaldırdı, kazaya davetiye çıkardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Üsküdar'da cadde üzerinde seyreden motosikletli iki kişi ön tekeri havaya kaldırarak tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde sokak üzerinden caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ve yolcusu motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. Tehlikeye davetiye çıkaran anlarda motosiklet yolcusu ise o anları cep telefonu ile kayda alarak hiçbir şey yokmuşçasına yolculuğuna devam etti. O anlar seyir halindeki bir otomobilin kamerası ile görüntülendi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada
Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada

Yerel

Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Korkunç kaza kamerada

Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü
Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü

Yerel

Esenyurt’ta trafikte dehşet! Yaşlı adam motosikletli tarafından tekme tokat dövüldü

Motosiklet şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti
Motosiklet şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Motosiklet şarampole uçtu! Sürücü hayatını kaybetti

Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Yaşam

Kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23