  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede
Otomotiv

Motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, Türkiye’nin en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7’nci yılında da korudu.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:15:00 -
Motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, 2021 yılındaki toplam 139 bin 643 adetlik Türkiye motosiklet pazarında 46 bin 701 adetlik satış gerçekleştirdi. Satış rakamları bir önceki yıla göre yüzde 70,6 oranında artarak yüzde 33,4 ile tarihinin en yüksek pazar payına ulaştı. Honda, bir önceki yıla göre yakaladığı yüzde 28.5’luk artış oranı ile toplam Türkiye motosiklet pazarı büyümesinin üzerinde bir büyüme sağladı. Gelişmiş teknolojileri, sportif performansları, üretim kalitesi ve farklı tasarımları ile motosiklet severlerin beğenisini kazanarak 2021 yılında da liderliğini sürdüren Honda, bu başarısı ile Türkiye’de satılan her 3 motosikletten biri olmayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay