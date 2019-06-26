Motorinden sonra benzine de 20 kuruş zam geliyor!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artış göstermesi ve petrol ihraç eden ülkelerin üretim kısıntısına gitmesiyle benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Motorine 22 kuruş zam gelmişti

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmiş ve pompa fiyatları artış göstermişti. Bugün ise uluslararası piyasalarda petrol fiyatında yaşanan artıştan ötürü benzin fiyatlarına 20 kuruş civarı zam bekleniyor. Akaryakıt temsilcileri gelecek bu yeni zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı seçim öncesi eşel mobil sisteminden karşılanarak indirim gerçekleştirildiğini belirtti. Eşel mobil sisteminin benzin fiyatlarında devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.

İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatı ne kadar?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi beklenen benzin fiyatları İstanbul'da bugün 6.81 TL’den, Ankara’da 6.89 TL’den, İzmir’de ise 6.85 TL’den satılıyor. Gelecek zammın kesinleşmesi sonucu ile bu fiyatlar güncellenip artış gösterecek.