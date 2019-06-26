0553 313 94 23

Motorinden sonra benzine de 20 kuruş zam geliyor!

Motorinin litre fiyatına gelen 22 kuruşluk zammın ardından, benzin fiyatlarına da bu gece yarısından itibaren 20 kuruş civarı zam geleceği tahmin ediliyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
Motorinden sonra benzine de 20 kuruş zam geliyor!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artış göstermesi ve petrol ihraç eden ülkelerin üretim kısıntısına gitmesiyle benzin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Motorine 22 kuruş zam gelmişti

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmiş ve pompa fiyatları artış göstermişti. Bugün ise uluslararası piyasalarda petrol fiyatında yaşanan artıştan ötürü benzin fiyatlarına 20 kuruş civarı zam bekleniyor. Akaryakıt temsilcileri gelecek bu yeni zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı seçim öncesi eşel mobil sisteminden karşılanarak indirim gerçekleştirildiğini belirtti. Eşel mobil sisteminin benzin fiyatlarında devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.

İstanbul ve Ankara'da benzin fiyatı ne kadar?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam gelmesi beklenen benzin fiyatları İstanbul'da bugün 6.81 TL’den, Ankara’da 6.89 TL’den, İzmir’de ise 6.85 TL’den satılıyor. Gelecek zammın kesinleşmesi sonucu ile bu fiyatlar güncellenip artış gösterecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Akaryakıt
  5. akaryakıt zammı
  6. benzin
  7. motorin
  8. lpg
  9. Benzine zam
  10. benzine zam gelecek mi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası Ergün Aytekin oldu
    1. Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası..
    2. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    3. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    5. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    6. Enerji veren besinler nelerdir?
    7. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    8. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    9. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    10. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    11. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    12. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    13. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    14. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    15. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    16. Sıcaktan bunalanlar okulun bahçesine..
    17. Ülke şokta! Teröristler köyde katliam..
    18. VM Doğum Akademisi başlıyor
    19. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak yeni..
    20. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O..
    21. Malatya’daki mültecilerin durumu..
    22. TCMB döviz kurları
    23. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    24. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    25. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    26. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    27. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    28. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    29. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    30. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler