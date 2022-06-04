Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ne kadar? 4 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları!
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,06 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak benzin ve motorin yani akaryakıt fiyatlarına da zam gelmekte. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Benzine ve mazota gelen zamlar sonrası benzin ne kadar oldu? Motorine (mazota) ne kadar zam geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? soruları ardı ardına sorulmakta. İşte 4 Haziran 2022 güncel benzin fiyatları…
Petrol fiyatları Rusya-ukrayna savaşı sonrası bir hayli artmakta. Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90'ına yasak getirecek 6'ncı yaptırım paketi konusunda anlaşma sağlaması etkili oldu. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Güncel benzin fiyatları
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.23 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.24 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 26.35 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 26.34 TL
Motorin (mazot) ne kadar oldu?
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.94 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26.05 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL
LPG ne kadar?
Güncel LPG otogaz fiyatı… 26 Mayıs 2022 Perşembe gecesinden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatları 36 kuruş zamlanmıştı. Otogazda; İzmit/İzmir: 36, Kırıkkale: 37, Dörtyol: 37, Samsun: 38, Ambarlı: 38 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa 26 Mayıs gece yarısı itibarı ile pompa fiyatlarına yansımıştı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL