Motorin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ne kadar? 4 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,06 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak benzin ve motorin yani akaryakıt fiyatlarına da zam gelmekte. Araç sahipleri güncel benzin ve motorin fiyatlarını merak ediyor. Benzine ve mazota gelen zamlar sonrası benzin ne kadar oldu? Motorine (mazota) ne kadar zam geldi? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? soruları ardı ardına sorulmakta. İşte 4 Haziran 2022 güncel benzin fiyatları…